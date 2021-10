"Non c’è salute senza salute mentale": sabato a Vasto l’iniziativa dedicata al benessere psicologico

Visite psichiatriche, colloqui psicologici, sportelli di ascolto, somministrazione di test, info point, conferenze e distribuzione di materiale informativo per ansia, depressione, schizofrenia, disturbi dell'umore e del sonno, psicosi e disturbi del comportamento alimentare. Sono questi alcuni dei servizi gratuiti, offerti in occasione della Giornata mondiale della salute mentale, in programma dall'8 al 10 ottobre.

Anche a Vasto, nella mattinata di sabato 9 ottobre, dalle 9 alle 12, è prevista un'iniziativa dedicata al benessere mentale. Recandosi nel Centro di Salute Mentale di via Ciccarone 26 (ingresso laterale dell'ospedale), si potrà effettuare il test autosomministrato: "Misura in pochi minuti il tuo benessere mentale". Per accedere al servizio non è necessaria la prenotazione, ma verrà richiesto un recapito telefonico al fine di comunicare l'esito del test che sarà fornito dopo l'elaborazione.

Obiettivo della Giornata mondiale della salute mentale, giunta alla sua 8ª edizione, si legge nel comunicato del CSM di Vasto, "è quello di sensibilizzare la popolazione sull'importanza della diagnosi precoce e favorire l'accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizi, stigma e paure legati alle malattie psichiche. La pandemia Covid-19 ha portato a un aumento dei disturbi psichici, in particolare ansia, depressione, disturbi del sonno, panici e post-traumatici da stress".

Disturbi che, sottolineano, "impattano negativamente sulla qualità e sulla quantità di vita, investendone tutti gli ambiti: personale, affettivo-familiare, socio-relazionale e lavorativo. Portano spesso a isolamento e solitudine. Per questo è importante intervenire il prima possibile: chiedere aiuto rappresenta il primo fondamentale passo per affrontare il problema. I disturbi psichici sono curabili, non tutti sono guaribili. Laddove non sia ottenibile la guarigione, possono essere adottati interventi efficaci in grado di ridurre l’intensità, la durata dei sintomi e le conseguenze".