Quorum superato anche a Lentella, Mancini verso la fascia tricolore

La conferma è arrivata ieri sera qualche istante prima della chiusura dei seggi: anche a Lentella il quorum è stato superato.

A votare doveva recarsi il 40% degli aventi diritto equivalente a 215 elettori (nel calcolo, a differenza dei dati sull'affluenza diffusi dal ministero degli Interni, non vengono conteggiati i residenti all'estero iscritti all'Aire che nelle passate tornate elettorali rendevano arduo l'obiettivo), cifra raggiunta poco prima della chiusura delle 23 di ieri.

In paese è presente solo la lista Lentella Democratica (per la prima volta dopo decenni il gruppo di centrosinistra non si è presentato sotto uno dei simboli di partito/coalizione di riferimento nazionale) guidata da Marco Mancini, 37enne assessore da tre legislature nelle giunte di Carlo Moro; nella penultima (2011-2016) ha ricoperto anche il ruolo di vicesindaco.

Come accaduto per Casalanguida, dove il quorum è stato raggiunto intorno alle 18 di ieri, per avere l'ufficialità dello sventato rischio commissariamento bisognerà attendere lo spoglio (dalle 15): Mancini dovrà ottenere il 50%+1 dei voti validi.