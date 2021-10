Investito sulla SS16 da auto pirata, "Chi ha informazioni contatti le forze dell’ordine"

Un uomo di San Salvo sabato mattina è rimasto lievemente ferito sulla Statale 16 dopo essere stato colpito da un'auto in transito mentre stava attraversando, in territorio di Vasto, sulle strisce all'altezza dell'isola pedonale di fronte Piazza Cina. L'episodio è accaduto nel pomeriggio di sabato 2 ottobre.

L'uomo è stato colpito da una berlina Mercedes di colore grigio scuro "che ha ignorato il pedone sfrecciando – racconta il figlio del ferito a zonalocale.it – nella totale assenza di osservanza delle regole. Il malcapitato, notando il noncurante automobilista è riuscito a schivarlo parzialmente riportando soltanto ferite lievi ai piedi ed all'addome. Il pirata della strada, consapevole di quanto accaduto, è stato avvistato arrestare la sua marcia ad alcune centinaia di metri per poi ripartire in direzione Sud ad alta velocità".

Il pedone, immediatamente soccorso dai passanti, testimoni dell'accaduto, è stato trasportato all'ospedale di Vasto per gli accertamenti del caso. Sul fatto è stata presentata una denuncia per lesioni personali e omissione di soccorso. "I testimoni e le locali telecamere presenti in zona potrebbero facilitare le indagini delle forze dell'ordine, la cittadinanza è invitata a segnalare qualsiasi informazione utile a rintracciare il pirata della strada", è l'appello lanciato dopo il dramma sfiorato.