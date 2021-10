Internazionali d’Italia Supermoto: Di Cicco vince l’ultima gara e chiude 3° in campionato

Ultima tappa degli Internazionali d'Italia Supermoto ricca di sorrisi per Daniele Di Cicco. Il capitano del DDC Racing team ha chiuso la stagione con il succeso nella gara di Castelletto di Branduzzo conquistando i punti che lo hanno fatto salire sul terzo gradino del podio del campionato.

In un weekend pesantemente condizionato dalla pioggia, l'esperto pilota di Monteodorisio è stato pressochè impeccabile. In gara1 ha chiuso al secondo posto, a poco più di tre secondi da Domenichini. Poi, in gara2, Di Cicco in sella alla sua Honda è stato il più forte di tutti concludendo la prova davanti a Grazioli e Domenichini. I due risultati gli sono valsi il primo posto di giornata.

Nella classifica finale del campionato Di Cicco ha chiuso al terzo posto, a quota 1935 punti. La vittoria è andata a Luigi Domenichini (2225), al secondo posto Luca Ciaglia (1960). Un risultato importante per Di Cicco che, nel corso della stagione, ha sempre dimostrato tenacia, classe e grande forza di volontà, riuscendo a battagliare con piloti di importanti team.

La sua stagione non finisce qui perchè il 16 e 17 Di Cicco affronterà l'ultima tappa del Mondiale per chiudere nel miglior modo possibile anche la competizione iridata.