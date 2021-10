Iniziato l’abbattimento dei pini della villa comunale di San Salvo

È iniziato stamattina l'abbattimento dei pini della villa comunale di San Salvo. Annunciato nei giorni scorsi, l'intervento drastico è stato rinviato per permettere l'interlocuzione con il Comitato Civico Ambientalista; dopo l'incontro pare si sia arrivati alla decisione di risparmiare gli esemplari della fila più interna (quelli non sulla strada), ma non ci sono comunicazioni ufficiali in merito.

I lavori riguardano la riqualificazione di via Istonia, il progetto prevede al posto dei pini un prato inglese con altre specie (magnolie, ippocastani ecc.). Il taglio di questi alberi sani ha suscitato varie proteste perché rappresentano, nell'immaginario collettivo sansalvese, uno dei luoghi dell'infanzia di tante generazioni. Nella relazione dell'agronomo il taglio è motivato con ragioni di sicurezza (si legge che le piante potrebbero cadere anche se sane) e di risparmio con riferimento ai danni che le radici hanno procurato alle betonelle della pavimentazione; circostanza, quest'ultima, che ha portato anche a diverse richieste di risarcimento nei confronti del Comune da parte di persone cadute e infortunatesi.

Per permettere il taglio il traffico in via Istonia è regolato con un senso unico alternato.