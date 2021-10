Elezioni Vasto, lo spoglio: Menna in 4 sezioni sopra il 50%. Seguono Giangiacomo e Notaro

17.37 - Sezione 27. Risultati parziali: Menna 51, Giangiacomo 14, Carinci 9, Notaro 16, Pennetta 7, Carugno 0.

17.18 - Sezione 4. Risultati parziali: Menna 51, Giangiacomo 23, Notaro 13, Carinci 7, Pennetta 4, Carugno 0.

17.16 - Sezione 42. Risultati parziali: Menna 51 voti, Giangiacomo 21, Carinci 10, Notaro 9, Pennetta 2, Carugno 2, nulle 2.

16.52 - Risultati parziali: sezione 10: Menna 33, Giangiacomo 23, Notaro 18, Carinci 13, Pennetta; sezione 20: Menna 46, Giangiacomo 19, Notaro 20, Carinci 12, Pennetta 3; sezione 9: Menna 52, Giangiacomo 19, Notaro 14, Carinci 13, Pennetta 3; sezione 33: Menna 51, Giangiacomo 20, Notaro 16, Carinci 5, Pennetta 7; sezione 38: Menna 45, Giangiacomo 25, Notaro 17, Carinci 7, Pennetta 4, Carugno 1; sezione 17: Menna 47, Giangiacomo 20, Notaro 20, Carinci 10, Pennetta 3.

16.40 - Le operazioni procedono a rilento, per ogni scheda vanno assegnati i voti al candidato sindaco, alla lista e ai candidati consiglieri.

16.32 - Seggio 33 (dati parziali) Menna 51 voti, Carinci 5, Pennetta 7, Giangiacomo 20, Notaro 14, Carugno 0

16.19 - Sezione numero 1, votanti 390 (prime 100 schede scrutinate). Menna 26 voti, Giangiacomo 25, Notaro 22, Carinci 22, Pennetta e Carugno 0. Schede bianche 4, nulle 1.

15.48 - Nel 2016 l'affluenza era stata del 68,58%. Quest'anno è calata del 4,26%.

15.47 - Affluenza definitiva a Vasto (44 sezioni su 44): 64,32% pari a 24mila 239 votanti su 37mila 687 aventi diritto.

15.01 - Prime dichiarazioni dei candidati a sindaco di Vasto. Dina Carinci (Movimento 5 Stelle, ChiAmaVasto, Vasto d'amare): "La mia campagna elettorale è stata soddisfacente, onesta e pulita. Ho ricevuto complimenti da ogni parte e non so se tutti gli altri competitor possono dire la stessa cosa. Sono fiduciosa e ho una sola certezza: qualunque sia il risultato, ne uscirò a testa alta".

Ore 15.01 - Prime dichiarazioni dei candidati a sindaco di Vasto. Anna Rita Carugno (Ora rispetto per tutti gli animali): "Quando nel corso della tua vita ti rendi conto di poter fare qualcosa, allora ti senti impegnato a favore di quell'ideale. Da lì a sciogliere qualsiasi dubbio il passo è semplicemente delineato: esporti nonostante tutto per spiegare le proprie tesi e coinvolgere chi come te crede di poter fare la differenza. Noi d'ora in poi manderemo appelli, lanceremo messaggi e cercheremo di sensibilizzare affinché tutti comprendano: che l'unica casa è il nostro pianeta, con tutti i suoi abitanti e le sue fragilità; che tutti gli esseri viventi hanno diritto di vivere, di essere liberi e di essere felici e sicuri. Comunque andrà, sarà successo, volutamente senza articolo perché con nulla abbiamo fatto campagna elettorale e soprattutto perché il Movimento Ora esiste e avrà il compito di portare alla luce tutte quelle problematiche ambientali non più trascurabili".

Ore 15.01 - Prime dichiarazioni dei candidati a sindaco di Vasto. Guido Giangiacomo (centrodestra): "Credo di aver fatto una campagna elettorale corretta ed incisiva. Sono partito per ultimo, ma ho recuperato parecchie posizioni e conto sul ballottaggio. Poi sarà un'altra partita: non ci saranno più candidati, ma la credibilità di due persone e la fiducia che i vastesi dovranno riporre nell'una o nell'altra. Sarà un'altra partita ed avrò molte più chance del sindaco uscente, che ha già raschiato il fondo del barile".

Ore 15.01 - Prime dichiarazioni dei candidati a sindaco di Vasto. Alessandra Notaro (La Buona Stagione, Per Vasto, Vasto in Azione e Vasto 5.0): "È stata una campagna elettorale entusiasmante, faticosa ma piena di sorprese e di bellissimi incontri. Certamente un'esperienza positiva che mi ha arricchito tantissimo. Mi auguro che i cittadini abbiano compreso la nostra visione di città scevra da personalismi e proiettata a costruire le basi della città dei nostri figli".

Ore 15 - Seggi chiusi. Consentito il voto solo di coloro che sono entrati nel seggio prima delle 15. A breve inizierà lo spoglio.