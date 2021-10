X Factor 2021: Lisa Gambatese, in arte Lysa, supera le audizioni con 4 "sì"

Quattro sì e appuntamento alle prossime puntate. È partita bene l'avventura di Lisa Gambatese, in arte Lysa, nell'edizione 2021 di X Factor. Nella terza puntata, la 22enne cantante di Vasto ha emozionato i giudici con la sua Alaska, canzone uscita a inizio settembre e dedicata a suo nonno.

Lysa è nata in Germania nel 1999. "Inizia a cantare da subito grazie al nonno che la sente cantare dal bagno e la etichetta come popstar, ha scritto sul suo profilo Spotify. Quando aveva 7 anni, si è trasferita a Vasto con la famiglia. Non conoscendo la lingua per lei è stato molto difficile integrarsi, soprattutto nei primi tempi. Ed ecco che la musica, amata sin dall'infanzia, è divenuta lo strumento per aiutarla a capire l'italiano. E così, nei viaggi in macchina, le canzoni di Eros o Laura Pausini da canticchiare erano una colonna sonora e una scuola di lingua. Poi è iniziato il suo percorso nella musica con le lezioni di canto, la partecipazione a musical e concorsi. Gli studi al liceo musicale Mattioli sono stati seguiti dal trasferimento a Milano, per affrontare al meglio questa nuova avventura. Gli ultimi due anni, segnati dalla pandemia, li ha vissuti a Vasto ma ora è pronta per continuare su una strada che, fin qui, le ha regalato già importanti soddisfazioni.

Dal canto alla scrittura il passo è stato naturale. A 16 anni ha scritto la prima canzone, in inglese, con uno stile ancora molto acerbo. Ma quel primo pezzo è stato l'innesco di un percorso in crescendo che ha visto uno sbocco naturale nei social. Su Instagram sono finiti i video di tante sue cover e proprio una sua interpretazione di una canzone di Anne Marie ha attirato l'attenzione del produttore Michele Canova, un nome che nel mondo della musica non ha bisogno di presentazioni. Dopo i primi contatti Lysa ha iniziato a lavorare a dei pezzi con Canova e, oggi, è tra i giovani artisti della Canovarec.

Nelle audizioni di X Factor, superate con i sì di Manuel Agnelli, Mika, Emma e Hell Raton, ha cantato il suo ultimo singolo Alaska, uscito il 24 settebre. "Per me questo è il pezzo più importante che ho scritto - ha detto Lysa nella presentazione del brano -. La dedico a mio nonno polacco Janusz che mi ha fatto iniziare a cantare, la sua voce era unica. Ricordo quando cantava a squarciagola i suoi pezzi preferiti o quando origliava me cantare dentro un bagno. Grazie a lui mi sono iscritta a canto e ora posso dedicargli un pezzo intero. Ho scelto questo titolo perché sono sicura che è un posto che avrebbe voluto visitare volentieri. Nel pezzo ci sono alcuni ricordi insieme, come la musica dance, i baffi e il freddo e penso a quanto sarebbe bello poter vivere un giorno ancora con lui".

Superata il primo step ora è atteasa da una delle due prossime puntate di X Factor, in onda il giovedì su Sky. Il mercoledì sera, su Tv8 è possibile rivedere le puntate mentre i video delle esibizioni sono disponibili sul sito di Sky. Sono due, quindi, i giovani talenti vastesi che tentano di entrare nel cast della 15ª edizione del talent show musicale. Nella prima puntata era stato Karakaz a conquistare il "sì" dei giudici passando così allo step successivo.

Le canzoni di LYSA su Spotify > CLICCA QUI