Vasto Volley: prosegue la fase di preparazione, definito l’organico tecnico 2021/2022

Prosegue la preparazione della Vasto Volley che parteciperanno ai campionati di Prima e Seconda Divisione e alle competizione giovanile. Guidate dai tecnici Giorgio Amorosi e Giuseppe Del Fra e dal preparatore atletico Marco La Verghetta, le giovani giocatrici si sono allenate tra il centro sportivo San Gabriele, il parco Muro delle Lame e la spiaggia di Vasto Marina che, con il meteo favorevole di questo inizio ottobre, ha favorito le attività all'aperto.



"In procinto di chiudere la pianta dirigenziale con l’ingresso di nuove figure, oltre al direttore commerciale Massimo Di Risio, a breve sarà indetto un corso per segnapunti e arbitro associato per ampliare la schiera dei dirigenti in vista delle numerose attività che si andranno a concretizzare in futuro".

Già definito l'organico tecnico per la stagione 2021/2022:

Giorgio Amorosi: Direttore tecnico, Responsabile under 14 femminile e under 13 maschile;

Peppe Del Fa: Allenatore Prima Divisione, Seconda Divisione, under 18 e under 16;

Marco La Verghetta: preparatore atletico e staff tecnico di S3 e under 12 maschile;

Elvira Tenaglia: S3 e under 12 femminile;

Gaia Genovesi: S3 e under 12 femminile;

Mariangela Carlucci: S3;

Francesco Sasso: Court manager;

Vito Fiorillo: team manager.