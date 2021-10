Seggi aperti in 72 comuni abruzzesi, Vasto e Lanciano i più grandi. Ecco come si vota

Si vota. Seggi aperti in 72 dei 305 comuni abruzzesi. Il più grande è Vasto. Poi Lanciano, Roseto degli Abruzzi, Francavilla al Mare e Sulmona. I cittadini sono chiamati a rinnovare sindaci e Consigli comunali. Si può votare dalle 7 alle 23 di oggi, domenica 3 ottobre, e dalle 7 alle 15 di domani, lunedì 4 ottobre. Subito dopo la chiusura delle operazioni di voto inizierà lo scrutinio delle schede.

Nei comuni fino a quindicimila abitanti, il sistema elettorale prevede l'elezione a turno unico: al termine dello spoglio, verrà eletto sindaco il candidato che ha ottenuto più voti. Nei comuni con più di 15mila abitanti, sarà eletto sindaco al primo turno il candidato che otterrà la maggioranza assoluta, ossia la metà più uno dei voti. Se nessun candidato sindaco raggiungerà questa soglia, si dovrà procedere al turno di ballottaggio, che si svolgerà tra due settimane, fra i due candidati più votati al primo turno.

Come si vota - Bisogna recarsi al seggio muniti di tessera elettorale e documento d'identità. Ogni elettore può esprimere il proprio voto per un candidato alla carica di sindaco e per due candidati alla carica di consigliere comunale.

Per votare il candidato sindaco, il cittadino deve tracciare una croce sul nome del candidato che ha scelto.

Per votare i candidati consiglieri, l'elettore dovrà tracciare una croce sul simbolo della lista e scrivere i nomi nell'apposito spazio collegato alla lista stessa. Può esprimere una sola preferenza o due preferenze; se ne esprime due, devono essere quelle di un candidato e di una candidata appartenenti alla stessa lista. Se l'elettore traccia una croce solo sul simbolo della lista e non sul nome del candidato sindaco, il voto viene attribuito automaticamente anche al candidato sindaco collegato a quella lista.

La legge elettorale consente il voto disgiunto: si può votare per il candidato sindaco di una coalizione e per uno o due consiglieri comunali (un uomo e una donna) appartenenti a un'altra coalizione.

Le modalità di voto sono spiegate anche in questo video (fonte: La7): GUARDA