A Vasto 502 candidati per 37mila 687 aventi diritto al voto: uno ogni 75 elettori

Sono 37mila 687 i vastesi chiamati a eleggere il nuovo sindaco e i consiglieri comunali dei prossimi cinque anni. Le urne saranno aperte domenica 3 ottobre dalle 7 alle 22 e lunedì 4 ottobre dalle 7 alle 15 nelle 44 sezioni di Vasto, una delle quali all'interno dell'ospedale San Pio da Pietrelcina.

"Degli aventi diritto al voto - si legge in un comunicato del municipio - 37mila 275 sono iscritti nelle liste ordinarie (18mila 126 maschi e 19mila 149 femmine), 407 gli elettori comunitari (145 maschi e 262 femmine) e 5 della provincia di Bolzano (3 maschi e 2 femmine), cittadini attualmente residenti a Bolzano che per quattro anni conservano il diritto di voto per le comunali di Vasto".

Andranno alle urne per la prima volta 370 diciottenni.