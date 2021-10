Ultimo giorno di campagna elettorale: i primi appelli sono di Carinci e Carugno

Conto alla rovescia per le elezioni del 3 e 4 ottobre in cui i vastesi saranno chiamati a scegliere il loro nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale. Oggi, venerdì 1 ottobre, è l'ultimo giorno di campagna elettorale prima del silenzio in vista dell'apertura delle urne. I sei candidati a sindaco, alla guida di 22 liste, faranno gli ultimi appelli al voto. Nelk corso della giornata aggiorneremo con gli appuntamenti in piazza di Dina Carinci (già svolto ieri sera), Anna Rita Carugno (solo con un ultimo appello al voto), Francesco Menna (19 piazza Pudente), Alessandra Notaro (19 piazza Rossetti e 21 Vasto Marina), Angela Pennetta (20.30 piazza Pudente), Guido Giangiacomo (20.30 piazza Rossetti).

Dina Carinci

Mancanza di coraggio, paura, passione e coraggio. Si snoda su quattro concetti fondamentali l’appuntamento in piazza Rossetti di Dina Carinci, candidata a sindaco della coalizione con Movimento 5 Stelle, ChiAma Vasto e Vasto d’Amare. Ha scelto di anticipare di un giorno, rispetto ai tradizionali appuntamenti di chiusura della campagna elettorale, il comizio in piazza [LE FOTO] “per mostrare quello che sono e il percorso di crescita, politico e personale, fatto in questi anni di consiglio comunale”. Carinci parla del “desiderio forte di fare qualcosa di buono per la città. Vogliamo coinvolgere i cittadini nella governance della città e ingegnarci perché questa città possa cambiare”. Sul palco salgono i candidati delle tre liste. “Siamo partiti durante il lockdown con 13 incontri di quartiere online per raccogliere dai vastesi le proposte per il nostro programma che, possiamo dirlo, è davvero condiviso. Abbiamo scelto come target i quartieri perché vi troviamo rappresentate tutte le categorie di persone. Nel nostro programma abbiamo scritto di voler affidare ogni quartiere di Vasto a un consigliere. Un’idea che anche altri poi ci hanno copiato”. Con Marco Gallo ha condiviso cinque anni di opposizione “in cui ogni cosa che ho detto è stata sempre suffragata dalle carte. Chi oggi si propone come il sindaco di tutti ci ha dato dei bugiardi per aver spiegato alla città dei 44 milioni di debiti e dei 16 milioni di disavanzo. Ma ogni cosa che abbiamo detto è stata sempre basata sullo studio dei documenti, noi un bilancio lo sappiamo leggere e interpretare”. E poi i quattro punti, partendo dalla “mancanza di coraggio, quella delle tante persone che ho sentito lamentarsi delle cose che non vanno, poi adeguarsi e infine accodarsi”. E poi c’è la “paura che ha indotto alcuni a mettere in atto strategie portando ad una campagna elettorale sleale. Noi siamo stati corretti, facendo una campagna pulita e onesta. Facciamo paura perché in Comune siamo scomodi, siamo gli unici che vannno a guardare le carte”. La passione “è quella che ci metto io, che ci mettono i nostri portavoce e quelli che chiamo i miei ragazzi”. E infine il coraggio. “Abbiate il coraggio – dice Carinci ai cittadini presenti in piazza – di favorire il cambiamento. Siate voi stessi il cambiamento”.

Anna Rita Carugno

“Quando mi rapporto con chi non ha voce, con chi è indifeso, con chi spera di essere rappresentato, con chi come me affronta tutti i giorni battaglie contro la malattia e ľindifferenza, sento il bisogno di trovare una soluzione al malessere che opprime la sua anima e la mia, sebbene ad alcuni possa risultare ridicolo e dispendioso”. Anna Rita Carugno, candidata a sindaco del Movimento Ora rispetto per tutti gli animali, non chiude la sua campagna per le amministrative con un comizio ma affida alle sue parole il compito di fare sintesi di questo percorso verso le urne. “Con questa esperienza mi sono resa conto che però fare Politica non ha confini. La professione politica di una amante della natura non ha gabbie se non buonsenso e educazione. Vede e affronta i problemi con un'ottica diversa slegata dai dettami di un clientelismo di parte. Da persona libera posso valutare e decidere ascoltando la mia coscienza, posso coinvolgere esperti per coadiuvare le mie decisioni nella gestione del bene più importante che dei visionari decidano di affidarmi la loro fiducia". Per la candidata Carugno "essere zoofila oltretutto ha un'altra missione: aumentare la quantità di felicità e diminuire la sofferenza complessiva del sistema mondo. In fondo tutti vivono per uno scopo che può avere mille sfumature ma che si sintetizza in un unico vivace colore. Il raggiungimento della felicità è la massima aspirazione di qualsiasi essere vivente. L'essere consapevoli di una superiorità intellettiva rende noi uomini i veri responsabili di questo sogno e i fautori di tutto ciò che lo circonda. Il mio obiettivo è dimostrare che ci vuole compassione verso i propri simili, verso tutti gli esseri senzienti, verso tutti i tesori che crediamo siano nostri ma che nella realtà ci sono stati donati in prestito. Il mondo che vorrei dovrebbe tornare a mettere in primo piano la dignità, ľonestà, ľeducazione, il rispetto. Senza queste fondamenta, ľeffimera professionalità si limiterebbe a saziare se stessa dimenticando le esigenze altrui. Alla dichiarazione della mia amica e sorella Concetta Costanzo io ci metto la faccia, aggiungerei che io e tutta la mia squadra ci mettiamo coraggio, lavoro, passione e volontà e forse per questo motivo il cielo di tutti potrà essere un pochino più blu".