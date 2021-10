Esplosione nel centro di Vasto: bomba carta in via Murolo davanti alla sede di un’impresa

Una bomba carta è esplosa alle cinque di stamattina nel centro di Vasto.

La deflagrazione è avvenuta in via Murolo, tra via Silvio Pellico e via Zanella, davanti al portone di un palazzo che ospita gli uffici di alcune imprese del gruppo Marrollo. I residenti, che abitano nella palazzina adiacente agli uffici, hanno lanciato l'allarme poco dopo la deflagrazione. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona.

Lo scoppio, oltre ad aver danneggiato pesantemente il portone davanti a cui era stato posizionato il rudimentale ordigno, ha causato anche la rottura dei vetri di alcuni appartamenti di due condomini, uno di fronte e l'altra di fianco alla sede dell'azienda. In frantumi anche una vetrata al pianterreno. Il boato è stato avvertito anche in quartieri della città distanti dal punto in cui è avvenuto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile con il comandante Vincenzo Renzi e la squadra investigativa dell'Arma. I militari hanno effettuato i rilievi necessari ad avviare un'indagine per risalire ai responsabili dell'accaduto.