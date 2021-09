Il meteo prevede pioggia, fuochi d’artificio di San Michele slittano di un giorno

I fuochi d'artificio delle feste patronali di San Michele slittano di un giorno.

Lo comunica l'amministrazione comunale di Vasto: "Il tradizionale appuntamento con i fuochi pirotecnici sul Golfo di Vasto previsti per le feste patronali in programma questa sera, a causa delle avverse condizioni meteo, sono rinviati a domani, venerdì primo ottobre 2021, alle 22,30".

Lo spettacolo pirotecnico si svolgerà sulla spiaggia di Vasto Marina, nella zona del pontile.

Il programma di oggi prevede il Festival Arti libere 2021. La giornata si è aperta alle 10 nei Giardini d'Avalos con Gianni De Chellis Masterclass in Pillole di armonia, arrangiamento e composizione e proseguirà alle 18 con la musica di Vrace, I malati immaginari, Marco Colaioia, Joyful Humans e Early Ettringite Formation.

Alle 19, nel cortile di Palazzo d'Avalos, i concerti del Complesso bandistico San Martino Incoronata e dell'Orchestra di archi del liceo musicale Mattioli di Vasto, diretti rispettivamente dai maestri Nicola Mariani e Federico Orlando.

Sempre alle 19, in piazza Barbacani Craft beer fest con selezioni musicale di Andrea Ferrara, Blue's SPirit in corcerto davanti agli ex palazzi scolastici e I Vintage in piazza Pudente; alle 20,30, in via Santa Maria, Sarà perché ti amo, serata italiana col dj Raffaele Jair. I festeggiamenti proseguiranno venerdì 1° e sabato 2 ottobre.

Alle 18, nella chiesa di Santa Maria Maggiore, la messa solenne presieduta da monsignor Bruno Forte, arcivescovo di Chieti-Vasto.