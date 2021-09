I 60 anni della gioielleria "La Perla": madrina d’eccezione Adriana Volpe

Eleganza, stile e piacevolezza. Sono stati questi gli ingredienti dell'evento con cui la gioielleria La Perla di Vasto ha festeggiato i suoi primi sessant'anni di attività.

Organizzata dalla titolare dello storico esercizio commerciale di piazza Diomede, Marina Ruggeri, la serata è stata un successo. Nei Giardini di Palazzo d'Avalos la nota conduttrice televisiva Adriana Volpe, con il suo charme ha dialogato e scherzato con il pubblico presentando l'estrazione dei premi messi in palio dalla gioielleria La Perla in collaborazione con i suoi sponsor. Premi dedicati ai clienti che, anche durante la pandemia, hanno deciso di rinnovare la fiducia a un'attività che ha fatto la storia commerciale della città.

In realtà, il sessantesimo anniversario della fondazione ricorreva lo scorso anno, ma i rischi legati all'emergenza Covid hanno consigliato alla titolare di rimandare l'evento, che si è tenuto domenica sera, nel rispetto di tutte le precauzioni anti Covid, nei fantastici Giardini di Palazzo d'Avalos, affacciati sul Golfo di Vasto.

Una lunga storia, quella de La Perla. Una storia familiare e commerciale, che attraversa tre generazioni, da mamma Lucia alla figlia Marina e ora anche alla nipote Alessia. Ed è proprio la signora Lucia, fondatrice nel 1960 assieme al marito Michele Ruggieri, che all’età di 91 anni ha presenziato all’evento salendo sul palco ed intrattenendo brillantemente il pubblico con i suoi aneddoti.

"Per i nostri sessant'anni - racconta Marina - ho pensato ad un concorso che premiasse i nostri clienti. Quando ho comunicato l’iniziativa alle aziende sono rimasta piacevolmente colpita nel vedere con quanto entusiasmo avessero accettato di aderire come sponsor dei premi in palio, complimentandosi per l’importante traguardo raggiunto e per il coraggio nel voler celebrare l’occasione nonostante il periodo di difficoltà. Con questo evento, ho voluto ringraziare i miei clienti. Una clientela fantastica, attenta alla mia ricerca di aziende nuove, ma soprattutto di elevata qualità artigianale. Per questo abbiamo famiglie che sono nostre clienti da tre generazioni".

Non solo la ricerca del meglio, ma anche creazione di gioielli raffinati e originali legati alle bellezze di Vasto e dell'Abruzzo: "Cinque anni fa ho realizzato il primo gioiello di Vasto, che rappresenta il Rosone della nostra cattedrale di San Giuseppe; l’anno scorso il Bracciale Vasto e dintorni, che con i suoi ciondoli racconta il territorio: il faro di Punta Penna, il trabocco, la Bagnante, la campanella di San Rocco, il Guerriero di Capestrano, il rosone di San Giuseppe, la Presentosa, la conca abruzzese ed un cornetto in corallo. Infine quest’anno la creazione della campanella di San Rocco, un portafortuna che prende ispirazione dalla nostra sagra che si svolge ad agosto".

Conclude Marina Ruggeri, che guarda al futuro: "Ogni traguardo raggiunto è un nuovo inizio. L'obiettivo è crescere sempre, non fermarsi mai, creando nuove emozioni da trasmettere ai clienti e da condividere con loro per continuare insieme questo nostro percorso".