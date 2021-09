Elezioni Vasto, cambio di sede per le sezioni delle scuole in ristrutturazione

Con alcuni edifici scolastici di Vasto interessati da lavori di ristrutturazione per le elezioni del 3 e 4 ottobre e per l'eventuale turno di ballottaggio del 17 e 18 ottobre si è reso necessario dislocare diversamente sei sezioni elettorali.

Le sezioni numero 7 e numero 12, solitamente ospitate nella scuola materna Santa Lucia in via della Libertà, saranno spostate nella scuola elementare L.Martella in via Bachelet.

Le sezioni 31 e 32, solitamente ospitate nella scuola elementare Ritucci Chinni di via De Gasperi, si sposteranno nella scuola materna Aniello Polsi, in via De Gasperi.

Le sezioni 33 e 35, solitamente ospitate nella scuola elementare Ritucci Chinni di via De Gasperi, s sposteranno nell'IIS Mattei in via San Rocco.