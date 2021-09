Campagna elettorale, ultimi fuochi: oggi e domani i comizi di chiusura

Fuochi d'artificio per le feste patronali e ultimi fuochi della campagna elettorale. A Vasto le festività di fine settembre si incrociano coi comizi di chiusura degli aspiranti allo scranno più importante del municipio.

Il rush finale di questa campagna elettorale un po' estiva e un po' autunnale inizia oggi pomeriggio alle 19, in piazza Rossetti, con il comizio di Dina Carinci, che guida la coalizione formata da Movimento 5 Stelle, ChiAmaVasto e Vasto d'amare.

Domani saranno due i palchi da cui gli ultimi appelli al voto saranno rivolti da altri quattro contendenti. Alle 19 in piazza Pudente il sindaco uscente, Francesco Menna, leader del centrosinistra composto da Partito democratico, Avanti Vasto, Città virtuosa, Filo Comune, Futuro e sviluppo per Vasto, Moderati per Vasto, Sinistra per Vasto. Alla stessa ora, in piazza Rossetti, la conclusione della campagna elettorale di Alessandra Notaro, sostenuta da La Buona Stagione, Per Vasto, Vasto in Azione e Vasto 5.0.

Alle 20,30 sul palco di piazza Rossetti salirà Guido Giangiacomo, leader del centrodestra composto da Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Movimento Vasto e Vasto futuro, mentre in piazza Pudente Angela Pennetta rivolgerà l'appello al voto per sé e per le liste civiche che la sostengono: L'Arcobaleno e L'Orizzonte è Vasto.

"Noi siamo tra la gente", dice Anna Rita Carugno, che ha deciso di non tenere un tradizionale comizio per concludere la campagna sua e della lista animalista Ora rispetto per tutti gli animali.

Venerdì a mezzanotte scatterà il silenzio elettorale, col relativo stop alla propaganda. A Vasto verranno allestiti 44 seggi. Saranno aperti dalle 7 alle 22 di domenica 3 ottobre e dalle 7 alle 15 di lunedì 4 ottobre. Lo scrutinio delle schede inizierà subito sopo la chiusura dei seggi.