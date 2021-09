Incendio al capannone della protezione civile Valtrigno, distrutta la cucina mobile

Incendio al capannone della protezione civile Valtrigno di San Salvo. Questa mattina è scattato alle 6.30 l'allarme per le fiamme che avevano interessato il deposito dei mezzi in viale Italia, nella zona industriale sansalvese.

L'intervento dei vigili del fuoco di Vasto ha permesso di mettere in salvo gran parte dei mezzi. Un camion è andato distrutto, così come parte del materiale conservato nel deposito. I mezzi sono stati portati fuori dal capannone dai volontari della protezione civile. Sul posto anche la polizia e i carabinieri.

Il mezzo distrutto dal fuoco è la cucina mobile della Valtrigno, una dotazione importante per l'assocazione sansalvese che è stata impiegata in diverse situazioni emergenziali, come il terremoto di Amatrice. Sul posto è presente il presidente della Valtrigno Saverio Di Fiore..