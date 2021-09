Oggi la commemorazione dei caduti della Polizia: "Quello che fate, è un dono che fate a tutti noi"

Si è tenuta questa mattina in Largo Antonio Manganelli, a Vasto, la commemorazione in onore dei caduti della Polizia di Stato.

Nel giorno della festa patronale di San Michele Arcangelo, santo Patrono della città e della Polizia di Stato, a rendere omaggio ai militari scomparsi in servizio, la cerimonia di "scoprimento del simbolo dell'aquila, stemma della Polizia di Stato, posto sul Monumento ai Caduti della Polizia".

Presenti alla cerimonia il prefetto Armando Forgione, il questore Annino Gargano, il sindaco Francesco Menna e il vescovo Bruno Forte, che ha poi officiato la messa celebrata nella chiesa di Santa Maria Maggiore. "Nel benedire questo monumento - ha detto il presule nel corso della cerimonia - benedico tutta la polizia, perché siete persone a servizio di tutta la comunità e del bene comune. In questo momento in cui ricordiamo quelli che hanno dato la vita in servizio, è giusto anche pregare e benedire tutti voi perché quello che fate è un dono che fate a tutti noi". Al termine della cerimonia, ai piedi del monumento è stata deposta una corona d'alloro.

"Ringrazio di cuore tutti coloro che stanno collaborando – ha commentato il sindaco Menna - in particolare la Polizia di Stato che oggi celebra il santo Patrono con questa cerimonia per ricordare i caduti e il capo Manganelli che è stato il simbolo di tutta la polizia di Stato”.