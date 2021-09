Nuovo McDonald’s sulla circonvallazione: investimento da 3 milioni, ci saranno 72 dipendenti

Aprirà "prima di Natale" il nuovo McDonald's di Vasto. Il ristorante della catena americana lascerà la vecchia sede in via Bachelet per spostarsi in una nuova struttura che inizierà ad essere realizzata nei prossimi giorni lungo la circonvallazione Istoniense, tra via Paul Harris e il terminal bus. Il progetto, per un investimento di 3 milioni di euro, è stato presentato questa mattina in Municipio. "Sarà un nuovo punto ristoro da 450 mq. e con servizi di mobilità", ha spiegato Giuseppe Troisi, responsabile immobiliare centro-sud di McDonald's Italia, presente all'incontro con Luisa Palmeri, responsabile di sviluppo area. "Sarà realizzato un McDrive standard, con decoro di ultima generazione".

Il licenziatario per Vasto, Angelo Salvatore, che investirà insieme al gruppo McDonald's, ha ricordato il percorso avviato "nel 2010, quando ripresi il McDonalds' di Vasto che aveva qualche difficoltà. Ora arriva questa grande sfida con un nuovo ristorante eco-sostenibile, informatizzato, come i più bei McDonald's italiani".

Nell'area di 4200 mq. ci saranno parcheggi pubblici, 6 postazioni di ricarica per auto elettriche, postazioni di bike sharing. L'area sarà circondata con percorso ciclopedonale al terminal bus, come illustrato dall'architetto Antonio Pantalone e dall'ingegner Andrea Di Iorio, dello studio Newark Engineering. Nel nuovo ristorante lavoreranno 72 persone, i 30 dipendenti dell'attuale McDonald's e 42 nuovi assunti. Ci saranno la corsia McDrive che permetterà di ordinare, pagare e ricevere l’ordine direttamente dalla propria auto, l'angolo McCafé, e i kiosk digitali self-service grazie ai quali sarà possibile ordinare e aspettare che i prodotti acquistati vengano serviti direttamente al tavolo dal personale McDonald’s. "Sarà uno dei primi ristoranti in Italia con tutti questi servizi a disposizione", ha aggiunto Troisi.

Il sindaco Francesco Menna ha espresso l'apprezzamento per l'investimento avviato sottolineando come "la realizzazione del nuovo McDonald's permetterà di riqualificare urbanisticamente un'area che, in passato, è stata caratterizzata da degrado e una serie di problematiche di sicurezza". L'obiettivo annunciato è "di servire il primo panino prima di Natale", quindi completare i lavori in poco meno di tre mesi. "Siamo una multinazionale, quindi legati a degli standard da rispettare, ma lavoreremo senza sosta per raggiungere l'obiettivo".