Il saluto all’estate con la Veleggiata di San Michele del Circolo Nautico Vasto

Spettacolo di vele domenica mattina nel goldo di Vasto per la veleggiata di San Michele. L'iniziativa del Circolo Nautico Vasto, per chiudere la stagione estiva, ha raccolto tante adesioni. Partenza dal porto di Punta Penna e rotta verso il pontile dove in tanti hanno ammirato lo spettacolo in mare, cogliendo l'occasione per affascinanti scatti fotografici.

"È stata una bella iniziativa - commenta il presidente del CNV Nicola Mastrovincenzo -, ringrazio i soci che hanno aderito numerosi per una giornata all'insegna della vela e dalla condivisione. Abbiamo avuto riscontri anche dai tanti cittadini che, ammirando le barche dalla costa, ci hanno inviato i loro scatti. È stato però spiacevole vedere la spiaggia già vuota e senza ombrelloni. Credo che per il futuro possa essere uno stimolo provare a fare qualcosa in più".

Il Circolo Nautico Vasto continuerà con le sue attività anche nei mesi invernali, "pronti per programmare tante iniziative che possano diffondere la bellezza della vela. Anche per la veleggiata i nsotri soci hanno accolto in barca tanti amici. Siamo sempre a disposizione di chi vuole avvicinarsi a questo mondo".