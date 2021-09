Futuro e sviluppo per Vasto si presenta: "Idee innovative e uso intelligente delle risorse"

"Futuro e Sviluppo per Vasto nasce per dare una risposta forte allo sviluppo del nostro territorio attraverso idee innovative e un utilizzo delle risorse sempre più intelligente". Così la nuova lista civica che appoggia Francesco Menna si è presentata ufficialmente ai vastesi in piazza Rossetti.

Inserita nella coalizione di centrosinistra a sostegno del sindaco uscente e ricandidato, la neonata formazione politica "ha voluto sottolineare l’importanza del ripensare l’approccio alla politica annullando la distanza che spesso si crea con i concittadini. Un concetto nuovo e positivo il cui valore è stato confermato dalle numerose presenze e dalla giovialità con cui è stata condotta l’intera serata. Questo risultato è stato raggiunto solo grazie all'appetenza dell'intero gruppo ad un'idea fondante: anche una campagna elettorale può essere vissuta come un’esperienza volta a valorizzare la città e le persone".

"Spesso non viene considerato il ruolo dei più piccoli, che di fatto sono il vero futuro della nostra città. A loro è dedicato questo evento", ha dichiarato Felicia Fioravante. "Siamo una lista composta da persone che hanno voglia di dare un contributo per migliorare le criticità emerse nel corso degli ultimi anni, vogliamo essere il valore aggiunto della coalizione di Francesco Menna e vogliamo rappresentare la forza propositiva e propulsiva che dia una visione nuova in termini di prospettive e di progetti per la città", ha aggiunto Andrea Bischia. "Il mio entusiasmo - ha detto Giorgio Bellafronte - parte da questa lista così unita, che lavora e che partendo dalle piccole cose vuole far splendere Vasto".

Menna ha parlato a conclusione dell'iniziativa sottolineando "l’importanza di una forza innovatrice, già capace di intercettare i bisogni delle persone, a partire dai colori stessi che sono stati diffusi da Futuro e Sviluppo per Vasto: il blu, il colore dell'intelletto, della verità e della fedeltà".