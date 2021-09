Domani il taglio dei 26 pini della villa comunale: sui tronchi gli attivisti appongono poesie

Sarà eseguita domani la sentenza riguardante i 26 pini della villa comunale di San Salvo. Le motoseghe entreranno in funzione per abbattere gli alberi così come previsto dal progetto di riqualificazione di via Istonia. Il progetto è stato fortemente contestato da cittadini e associazioni, ma l'amministrazione comunale ha deciso di andare avanti pur assicurando di voler incontrare comitati e altri portatori di interesse (a questo punto quando il discusso taglio sarà già avvenuto).

Come si può leggere dall'ordinanza pubblicata sull'albo pretorio, il taglio è previsto domani 29 settembre: dalle 6 fino al termine dei lavori sarà chiuso al traffico il tratto di via Istonia (e saranno vietate sosta e fermata temporanea) compreso tra l'incrocio con via dei Garofani e la rotatoria di via dello Sport.

Questa sera gli attivisti del Comitato Civico Ambientalista si sono ritrovati sotto i pini e hanno apposto sui tronchi poesie dedicate alla storiche piante che hanno caratterizzato uno dei luoghi-simbolo della città.

"Con commozione tangibile ci siamo ritrovati in villa per rendere omaggio ai nostri maestosi pini con il modo più gentile che conosciamo, la poesia – dice Marisa D'Alfonso del comitato – Non osiamo nemmeno immaginare il futuro di questo luogo che ha visto noi e i nostri figli crescere giocare gioire innamorarci ritrovarci. È una ferita che difficilmente potrà rimarginare".

Da progetto i 26 pini – che non sono malati, ma che la relezione botanica ha individuato come pericolosi per l'incolumità pubblica – saranno sostituiti da prato inglese e altri alberi non autoctoni: altro aspetto fortemente contestato perché ritenuto eccessivamente bisognoso di manutenzione e risorse idriche.