Serie D, per la Vastese secondo pari consecutivo

Dopo quello esterno di avvio di campionato, arriva il secondo pareggio consecutivo per la Vastese. I biancorossi tornano con un solo punto dalla gara su campo neutro disputata al "Civitelle" di Agnone contro il Vastogirardi.

La prima frazione di gara si è conclusa senza reti. Al rientro sul campo sono i molisani (che sulla carta giocavano fuori casa) a rompere immediatamente (al primo minuto) il ghiaccio e a passare in vantaggio con Ahmetaj che già in precedenza si era reso pericoloso. Lo svantaggio per i biancorossi dura solo sette minuti: all'8'st è Alessandro su calcio di rigore a riportare il punteggio in parità.

L'1 a 1 non cambierà fino al fischio finale. I vastesi – che in settimana sono stati eliminati dalla Coppa Italia – cercheranno la prima vittoria stagionale domenica prossima in casa del Castelnuovo Vomano.