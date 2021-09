Raccolta di rifiuti lungo la pista ciclabile: in azione il Lions Club Vasto New Century

Una mattinata dedicata all’ambiente ed alla cultura civica quella vissuta dal Lions Club Vasto New Century in questo sabato di fine settembre. "Un gruppo di ragazzi ha deciso di dedicare il proprio tempo libero al prossimo ripulendo dai rifiuti il tratto di pista ciclabile compreso tra l’inizio di lungomare Duca degli Abruzzi ed il residence il Gabbiano Bianco", spiega in una nota il club vastese.

Con i soci del Vasto New Century hanno preso parte all'iniziativa anche diversi bambini. Per loro è stato anche un momento pedagogico di grande importanza.

"Il Presidente Diego Russo ha sottolineato l’entusiasmo dei ragazzi del LC New Century nello svolgere il service - prosegue la nota del club -, tirando le orecchie a tutti i proprietari di cani che decidono giustamente di raccogliere le deizioni dei nostri amici a quattro zampe, ma che poi abbandonano il sacchetto in mezzo alla zona dunale.

È stato un service che dovrà essere di esempio a quanti vorranno svolgere attività simili e soprattutto sensibilizzare le persone alla cultura del non abbandono dei rifiuti".