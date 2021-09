Il ministro Orlando a Vasto, incontrerà anche i sindacati di Pilkington e Denso

Si parlerà anche di Pilkington e Denso nella tappa vastese del tour elettorale del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando. Durante la sua permanenza a Vasto, a sostegno del sindaco uscente Francesco Menna, incontrerà i sindacati di alcune delle aziende abruzzesi che non dormono sonni tranquilli: Riello, Brioni, Sevel, Pilkington e Denso.

La visita del ministro in Abruzzo inizierà il 27 settembre quando sarà a Sulmona durante la giornata e a Lanciano in serata. La mattina del giorno dopo, il 28 settembre, invece raggiungerà Vasto.