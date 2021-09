Torna "Ambulanti in Città": domenica 26 a Vasto, l’11ª edizione della fiera di Confcommercio

Arriveranno da tutto l'Abruzzo e dalle regioni limitrofe i commercianti che, domenica 26 settembre, si ritroveranno a Vasto per "Ambulanti in Città", tradizionale fiera annuale organizzata in occasione delle feste dedicate a San Michele Arcangelo, patrono della città. Dopo la battuta d'arresto vissuta nel 2020 a causa della pandemia, la manifestazione fieristica, promossa da Confcommercio e giunta all'undicesimo anno, torna ad animare la zona di via Giulio Cesare in un'edizione che dedica particolare attenzione a salute e sicurezza.

Green pass, mascherine e distanziamento sociale saranno le parole d'ordine dell’appuntamento organizzato da Confcommercio Chieti che, spiega la presidente, Marisa Tiberio, "ha dovuto porre l'accento sulla sicurezza nella gestione e organizzazione della manifestazione con spazi espositivi in linea con le misure anticovid, ma anche con un'attenta analisi della normativa. Tutto, dal distanziamento sociale all'informazione, fino al corretto utilizzo delle mascherine e alle procedure di controllo all'ingresso, è stato fatto in maniera scientifica". Linea di condotta, aggiunge Tiberio, "condivisa con il prefetto Armando Forgione e con il questore Annino Gargano che hanno sottolineato, fin dall'inizio, la necessità di fare tutto nel pieno rispetto delle regole". Un piano della sicurezza molto accurato che garantirà, ad espositori e visitatori, di godersi la fiera in piena serenità. Pur trattandosi di un evento all'aperto, infatti, il prefetto ha posto un limite massimo alle presenze in contemporanea, con quattro ingressi differenziati. "Per accedere alla fiera - precisa la presidente Tiberio - è obbligatorio il Green Pass, che verrà controllato all'ingresso dagli addetti alla sicurezza. Inoltre, all'interno della fiera, gli uomini di polizia di Stato, guardia di finanza, carabinieri e polizia municipale effettueranno controlli sia sulla presenza di venditori abusivi, che per vigilare sul corretto uso delle mascherine e sul distanziamento".

"Ambulanti in città", che anche quest’anno ha ottenuto il patrocinio del Comune di Vasto, "rappresenta un atteso appuntamento che, auspichiamo, richiamerà un gran numero di persone provenienti anche dai comuni vicini". Evento che "coinvolgerà moltissimi ambulanti, anche se in numero inferiore rispetto agli altri anni proprio per rispettare le norme di sicurezza, e che sarà un’occasione per ripartire. È indispensabile - sostiene la presidente - lavorare per la ripresa delle attività e aiutare le imprese a recuperare in fretta fette di mercato perse a causa della pandemia. Dobbiamo pensare alla ripresa". Anche quest'anno, inoltre, ci sarà spazio per il connubio tra shopping e screening. Grazie alla collaborazione con il Lions Club Vasto, dalle 8 alle 12, sarà infatti possibile effettuare uno screening gratuito del diabete con medici e paramedici pronti ad eseguire controlli della glicemia agli avventori della fiera che vorranno partecipare alla campagna.

Confcommercio Chieti e FIVA (Federazione italiana venditori ambulanti) hanno deciso di dedicare l’edizione 2021 di "Ambulanti in Città" alla memoria di Pierpaolo Di Bartolomeo, operatore prematuramente scomparso a causa del Covid. "Seppur felici di contribuire alla ripartenza economica della categoria - dichiara la presidente di Confcommercio Chieti - abbiamo sentito tanto la sua mancanza, perché sono mancati il suo sorriso, il suo ottimismo e la sua competenza nell'organizzazione della fiera. Lavoro e salute devono e possono convivere, non è un semplice slogan. Abbiamo vissuto sulla nostra pelle la disperazione di imprese e lavoratori e non possiamo permetterci che accada di nuovo, per questo motivo vaccinarsi è un dovere per tutti".

Gli organizzatori e tutti gli operatori ringraziano "il Prefetto e il questore, perché senza il loro consenso e la loro lungimiranza anche questa edizione 2021 non si sarebbe tenuta. Il nostro ringraziamento - aggiunge la presidente - va anche, e soprattutto, alle forze dell'ordine che in ogni edizione ci supportano per far sì che la fiera si svolga nell'assoluta legalità. Ringraziamo l'amministrazione comunale, il sindaco Menna, l'assessore Marcello, il dirigente Mastrangelo, e il comandante della polizia municipale, Giuseppe Moro, che sempre si spende per il suo territorio e per il buon esito della manifestazione".

Per informazioni sulla manifestazione:

Sito web: Confcommercio Chieti

E-Mail: infochieti@confcommerciochieti.it

Telefono: 0871/64599

