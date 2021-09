Tajani: "L’Abruzzo non può continuare ad avere un’autostrada che non è un’autostrada"

"Ci scusiamo per il ritardo", dice il coordinatore di Forza Italia di Vasto, Antonio Monteodorisio. "La colpa non è nostra", lo corregge il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. "La colpa è dell'autostrada. Questo - aggiunge - è un problema che bisognerà risolvere. Una regione come l'Abruzzo non può avere un'autostrada che non è un'autostrada".

L'ex presidente del Parlamento europeo arriva a Vasto in serata dopo altre tappe tra Marche e Abruzzo e prima di concludere a Sulmona il tour elettorale di oggi. Prima un breve saluto ai candidati di Forza Italia nella sede dell'aspirante sindaco del centrodestra, Guido Giangiacomo, poi la conferenza in piazza Barbacani, al tavolo col coordinatore forzista abruzzese, Nazario Pagano, e col consigliere regionale Mauro Febbo.

Prima di entrare nella sede elettorale di piazza Rossetti, Tajani si è fermato per una breve intervista.