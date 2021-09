Giornate del Patrimonio, a Palazzo d’Avalos appuntamento per scoprire i "segreti" dei Musei Civici

Tornano anche a Palazzo d'Avalos le Giornate Europee del Patrimonio. Sabato 25 e domenica 26 settembre alle 17.30, le sale dei Musei Civici della residenza marchesale di Vasto saranno lo scenario di "una visita giocosa per adulti e bambini per conoscere e approfondire le opere dei musei".



L'evento è gratuito e riservato ad un massimo di 20 partecipanti, con prenotazione ai numeri 0873.367773 (in orario di apertura), e 334.3407240.

Per accedere alle sale dei Musei e partecipare alla visita è necessario esibire il Green Pass insieme a un documento di identità. Sono esentati i bambini sotto i 12 anni e i soggetti con certificazione medica specifica. Dalle 17.00 alle 21.00, biglietto d'ingresso promozionale a 1 euro.