Evento Plastic free in 330 località italiane, domenica a Vasto volontari in azione

Anche Vasto celebrerà la giornata nazionale Plastic free in contemporanea con altre 330 località italiane. Domenica prossima, 26 settembre, i volontari ripuliranno il litorale alla foce del torrente Lebba, nella zona industriale di Punta Penna.

"Ogni anno, 12 milioni di tonnellate di plastica raggiungono i mari di tutto il mondo, l'equivalente di un camion di rifiuti ogni minuto e un milione e mezzo di animali, prevalentemente marini, muoiono a cauda della plastica", spiega Plastic free Onlus. "L'inquinamento da plastica è ormai un problema che non possiamo più ignorare. Da oltre due anni, l'associazione Plastic free è impegnata in qiesta tematica e, forte della sua rete di referenti e canali social, ognio anno organizza due eventi nazionali, dove in ogni regione prendono piede diversi appuntamenti di pulizia del territorio Il secondo evento nazionale dell'anno si terrà tra pochi giorni, il 26 settembre 2021, con oltre 330 appuntamenti da nord a sud, con l'obiettivo di superare i 300mila chilogrammi di plastica e rifiuti rinossi dall'ambiente".

La Onlus, che ha "già rimosso dall'ambiente oltre un milione di chilogrammi di plastica e rifiuti, stima la partecipazione di 30mila volontari che entreranno in azione per il bene del pianeta", spiega il referente per l'Abruzzo e il Molise, Christian De Leonardis.

A Vasto l'appuntamento è per il 26 settembre, alle 9,30, in via Madonna dell'Asilo, davanti alla gelateria Biancaneve.