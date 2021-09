"Match point: vince chi sa perdere": a Ortona racchette in campo per il Tennis tour

Match point: vince chi sa perdere : è il titolo dell'evento tennistico che si tiene oggi a Ortona. L'iniziativa si inquadra all'interno del Tennis tour I love Abruzzo, "della durata di quattro mesi, che ha portato in Abruzzo circa duemila atleti che si sono cimentari in tornei, anche internazionali, disseminati in nove città abruzzesi", si legge in una nota dell'organizzazione.

"L'associazione Emily Abruzzo, con il supporto tecnico del dottor Luca Federico, la Fit Abruzzo e le associazioni sportive di tennis del territorio regionale, con il patrocinio della Regione Abruzzo e dei Comuni di Ortona e L'Aquila, promuove l'evento sportivo agonistico La comunicazione in campo.

Il progetto, proposto dalla presidente dell'associazione Emily Abruzzo, professoressa Maria Teresa Di Santo, alle associazioni tennistiche abruzzesi, ha come scopo la prevenzione di ogni forma di violenza e di discriminazione al fine di informare e sensibilizzare genitori e atleti".

Il torneo di Ortona è un torneo di doppio misto a squadre under 12, 14 e 16, una per ogni provincia, che ha lo scopo "di collegare idealmente la fascia costiera e l'area interna montana". Domenica prossima, 26 settembre, all'Aquila le premiazioni.