Ritira 1200 euro con il bancomat rubato a un’anziana di Casalbordino: denunciata 35enne

I carabinieri di Casalbordino hanno denunciato in stato di libertà alla procura della Repubblica del Tribunale di Vasto una 35enne (S.M.) di Cappelle sul Tavo, inoccupata e già con numerosi e specifici precedenti penali alle spalle, per furto in abitazione e indebito prelievo di denaro con carte bancomat.

I fatti si riferiscono ad alcune settimane fa quando un’anziana che abita da sola in una villetta di Casalbordino ha denunciato ai carabinieri di aver subito un furto nella sua casa di campagna avvenuto durante l'estate. La donna aveva lasciato porte e finestre aperte e si è accorta di quanto accaduto perché non riusciva a trovare la carta bancomat; controllando si è accorta che all'appello mancavano diversi preziosi.

Da un successivo controllo all’ufficio postale ha scoperto che erano stati prelevati circa 1.200 euro in alcuni sportelli bancomat delle province di Chieti e Pescara. I carabinieri di Casalbordino nel giro di poco tempo hanno identificato l’autrice, una nota nomade sinti che attualmente dimora a Cappelle sul Tavo, ma che spesso si reca tra Casalbordino e Vasto a trovare amici e parenti. A tradirla sono state le registrazioni delle telecamere di sicurezza attorno all’abitazione dell’anziana e quelle di sicurezza delle postazioni Atm che hanno permesso ai militari di identificarla. La donna è una vecchia conoscenza dei carabinieri in quanto, solo un paio di anni fa, l’avevano indagata per analoghi furti perpetrati con altri sinti.

Oltre alla conoscenza diretta, a tradirla, è stato un vistoso tatuaggio che non ha pensato di celare così come aveva fatto con il viso coperto da un’ampia mascherina. I carabinieri della stazione di Spoltore hanno anche perquisito la sua abitazione di Cappelle sul Tavo per recuperare monili e carta postamat, ma la ladra, non nuova a visite inaspettate dei militari dell’Arma, se ne era già disfatta. Oltre alla denuncia in stato di libertà alla procura di Vasto, il questore della provincia di Chieti ha emesso nei suoi confronti il foglio di via obbligatorio dai comuni di Casalbordino e Vasto con il divieto di farvi ritorno per 3 anni.