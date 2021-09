Il ricordo del professor Vincenzino Sardoni

Si è spento oggi a Vasto il professor Vicenzino Sardoni, docente di Scienze che ha formato centinaia di studenti vastesi, figura preziosa per il mondo dell'associazionismo cittadino. Domani, venerdì 24 settembre, saranno celebrati i funerali alle 15.30 nella chiesa di San Giovanni Bosco.

Riceviamo e pubblichiamo una lettera di una sua ex studentessa.

In ricordo del Prof. Vincenzino Sardoni

Gli anni del Liceo segnano nella formazione personale e professionale un punto di svolta, un momento di passaggio tra l’infanzia e la vita adulta che ciascuno di noi ricorderà per sempre. Nei miei ricordi resterà la figura del Prof. Vincenzino Sardoni, la persona che tra il 1996 e il 1998 ha plasmato il mio amore per la scienza e che mi ha trasmesso la curiosità che deve essere insita in uno scienziato.

Docente di elevato spessore culturale e persona indimenticabile per la sua sagacia, ha donato a me e a tante altre generazioni di studenti vastesi la sua estesa conoscenza delle Scienze Biologiche, Chimiche e della Terra. Grazie a lui i miei primi esami universitari, solitamente considerati molto impegnativi, sono stati un ripasso di tutto ciò che mi aveva insegnato pochi anni prima. Se oggi sono una ricercatrice e una docente di Biochimica presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna lo devo a quella scintilla che mi ha donato il Prof. Sardoni. È con profondo dispiacere che apprendo la notizia della sua scomparsa e colgo l’occasione per porgere le mie più sentite condoglianze ai suoi cari per la grave perdita.

Infinitamente grazie.

Luisa Iommarini