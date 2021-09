19enne di Monteodorisio fugge a bordo dell’auto del padre e non si ferma all’alt: arrestato

Un 19enne di Monteodorisio (A.T.) arrestato dopo un rocambolesco inseguimento per resistenza a pubblico ufficiale. È successo nella tarda serata del 20 settembre quando l'anziano padre ha contattato i militari per segnalare la sottrazione della propria auto. Il giovane, sprovvisto di patetente di guida, già in passato si era reso protagonista di vessazioni e maltrattamenti nei confronti del genitore. Nel pomeriggio di lunedì scorso, approfittando dell'assenza del padre ha preso l'auto e 200 euro per andare probabilmente ad acquistare dello stupefacente.

I carabinieri si sono messi così alla ricerca del 19enne. Quest'ultimo dopo essere stato individuato non si è fermato all'Alt intimato dai militari dando vita a un inseguimento. La fuga a bordo della Fiat Panda – inseguita dalle pattuglie di Cupello e San Salvo – si è conclusa in località San Lorenzo, a Vasto, dove è stato fermato dopo aver perso il controllo del mezzo.

Durante l'arresto è stata trovata anche una modica quantità di stupefacente, acquistata poco prima, per cui è stato segnalato alla prefettura. Ieri mattina è stato convalidato l'arresto.