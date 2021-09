La Vasto Basket in campo a Napoli nel ricordo di Michele Amoroso

La Gevi Vasto Basket parteciperà mercoledì 29 settembre alla giornata in memoria di Michele Amoroso, fondatore e presidente di Generazione Vincente, prematuramente scomparso lo scorso giugno. Al PalaBarbuto di Napoli, si terrà la partita amichevole a squadre “miste” fra i membri dei roster della Gevi Napoli Basket (A1) e della Gevi Vasto Basket (C Gold) "che si confronteranno - in due tempi da 12 minuti - all’insegna di una nobile causa: l’intero ricavato della serata, infatti, sarà devoluto al reparto di Oncologia Pediatrica dell'A.O.R.N. Santobono Pausilipon di Napoli, grazie alla Fondazione Santobono Pausilipon Onlus, diretta dalla preziosa dott.ssa Flavia Matrisciano, da sempre amica del Napoli Basket".

Nell'intervallo tra i due tempi, gli atleti delle due squadre si confronteranno in sfide in stile Alla Star Game, con gara di tiro dai tre punti e delle schiacciate. Tre persone scelte tra il pubblico decreteranno i vincitori della sfida.

"Sono davvero emozionato si sia riusciti ad organizzare un evento come questo, in onore di mio padre - spiega l'ad Alfredo Amoroso - . Sarebbe stato sicuramente felice di vedere insieme, tra l’altro in un giorno speciale come quello di San Michele, le squadre di Napoli e Vasto, progetti sportivi che ha sempre sostenuto con passione e nei quali ha creduto sin dal primo momento, proprio come un padre fa coi suoi figli".

L’intero ricavato della vendita dei biglietti verrà donato al reparto di Oncologia Pediatrica dell'A.O.R.N. Santobono Pausilipon di Napoli. "Mio padre, un esempio per tutti noi, è sempre stato vicino ai temi riguardanti le persone colpite da queste terribili sventure e, grazie anche alla fondazione dell’Associazione In Nome di Concetta Onlus, ha più volte realizzato progetti in sinergia con le principali strutture della città”. La raccolta fondi a sostegno della Fondazione Santobono Pausilipon partirà già qualche giorno prima. Il 25 settembre, infatti, in occasione dell’esordio in campionato della Gevi Napoli Basket contro A|X Armani Exchange Milano, su ogni biglietto e abbonamento venduto 1€ andrà in beneficenza. L’ingresso al Memorial Michele Amoroso sarà gratuito con la possibilità, per chiunque volesse contribuire ad una nobile causa, di effettuare una donazione, di un minimo di 5€, tramite bonifico intestato a Fondazione Santobono Pausilipon - IBAN IT75P0514203419CC1181075123 – con causale Memorial Michele Amoroso.

“Siamo davvero felici di appoggiare questa iniziativa. La società, insieme a Coach Sacripanti e a tutta la squadra, non vede l'ora di partecipare a questa manifestazione in ricordo di una persona speciale come Michele Amoroso, uomo di grande valore ed appassionato da sempre delle vicende del Napoli Basket. Spero che il Memorial Michele Amoroso diventi un appuntamento costante anche per il riflesso benefico della manifestazione”, ha commentato il presidente di Gevi Napoli Basket Federico Grassi.

"Confermo, con un po’ di rammarico, che sarebbe stato molto meglio incontrarsi in un’occasione diversa dal Memorial - aggiunge Giancarlo Spadaccini, predidente della Vasto Basket -. Condivido, tuttavia, anche la gioia immensa per la nostra presenza a questo appuntamento, che rafforzerà l’amicizia e la stima che lega le due società, le persone che le compongono e la comune missione. Infine, sono certo che l’amico Michele ci guarderà e accompagnerà con una risata per contagiare noi tutti".