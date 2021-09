Gli studenti dell’Artistico e Felice Tagliaferri: un "pane dorato" per alimentare i sogni

Una mattinata dedicata all'arte, nella quiete della spiaggia di fine estate, di nuovo tutti insieme come da tempo non accadeva. E in più la guida speciale di un artista straordinario. Per i ragazzi delle classi 3ª, 4ª e 5ª del Liceo Artistico di Vasto la partenza del nuovo anno scolastico è stata davvero entusiasmante. Sabato scorso hanno incontrato a Punta Penna Sante Ghirardi e Felice Tagliaferri, protagonisti di una traversata in barca a vela in Adriatico. Marinando è il loro viaggio in mare, con tappe in diverse località costiere, che promuove l'inclusività e l'arte. Sante Ghirardi, skipper in carrozzina, e Felice Tagliaferri, scultore non vedente, con l'edizione 2021 di Marinando stanno dimostrando cosa vuole dire concretamente superare ogni barriera.

Dopo la partenza da Marina di Ravenna, la barca accessibile Gaia ha ormeggiato a Cattolica, Ancona, Porto San Giorgio, Pescara per poi arrivare a Vasto - prima di proseguire verso sud -. Nelle giornate a Vasto Ghirardi e Tagliaferri, oltre agli studenti del liceo artistico, hanno accolto in barca i ragazzi dell'Anffas e si sono confrontati con i rappresentanti del Circolo Nautico. Ad accompagnare Sante e Felice in questo viaggio è una raffigurazione di Dante, figura con cui lo scultore sarà presto chiamato a confrontarsi nuovamente.

Nella mattinata di attività con gli studenti del Pantini-Pudente, coinvolti grazie al gancio del professor Giuseppe Colangelo e la collaborazione di dirigente e docenti, i ragazzi si sono cimentati, guidati da Tagliaferri, nella land art. Con sabbia e legni raccolti in spiaggia hanno creato un'opera, che ha preso il nome di "pane dorato". Un'opera, integrata nell'ambiente naturale, che ha visto il coinvolgimento di tutti i giovani studenti e che rappresenta quell'alimento quotidiano per nutrire i sogni dei ragazzi che, dopo due anni scolastici vissuti con tante difficoltà, provano a riprendersi i loro spazi.