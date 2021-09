Ferrovia fino al porto, 20 milioni per fare l’ultimo miglio. Regione: "Ora accelerare"

Accelerare i tempi dei lavori per far arrivare i binari fino al porto di Punta Penna, per cui "sono stati già stanziati 20.650.000 euro per il completamento del porto e la viabilità complementare". Questo è l'obiettivo dell'incontro di stamattina tra il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, Umberto D'Annuntiis, e i rappresentanti di Dipartimento infrastrutture e trasporti della Regione Abruzzo, Rete ferroviaria italiana spa-Gruppo FS italiane, Ufficio circondariale marittimo, Comune di Vasto e Provincia di Chieti. Tema del vertice: "Rete ferroviaria ultimo miglio porto di Vasto".

"Nello specifico l’intervento, di cui è in corso la progettazione di fattibilità tecnico economica - spiega una nota del governo regionale - prevede la realizzazione di un binario di presa e consegna dei convogli ferroviari e di un tratto di raccordo che si dirama dalla rete Rfi spa a servizio del porto di Vasto e della intera zona industriale pertinenziale". "Inoltre il sottosegretario D’Annuntiis ha raccomandato di accelerare i tempi di realizzazione, condividendo il percorso attuativo con tutti gli enti presenti al tavolo e sollecitando un tavolo tecnico finalizzato a definire tutti gli aspetti esecutivi".