All’Ironman di Cervia si fanno valere i vastesi Greco e Giancristofaro

Sono tornati a casa da Cervia con la medaglia di finisher al collo e ottimi riscontri cronometrici Marco Greco e Gianluca Giancristofaro. I due atleti vastesi, tesserati per la E'Fit Multisport di Pescara, sono stati tra i quasi 5mila che, nel fine settimana, hanno preso parte all'Ironman nella località romagnola.

Sabato 18 settembre è stata la volta dei partecipanti all'Ironman completo, con gli atleti che hanno affrontato 3,8 km. di nuoto, 180 km. di bicicletta e 42 km. di corsa. Una prova durissima che ha visto tagliare per primo il traguardo al belga Gijs Van Ranst.

Domenica 19 spazio all'Ironman 70.3, con 1,9 km. di nuoto, 90 km. di bici e 21 km. di corsa e all'Ironman 51.50, triathlon sulla distanza olimpica con 1,5 km di nuoto, 40 km in bici e 10 km di corsa. Distanze dimezzate rispetto alla prova completa ma non per questo si è trattato di gare meno dure.

I due atleti vastesi hanno affrontato l'Ironman 70.3, con una pioggia intermittente che ha carattterizzato le frazioni a nuoto e di corsa senza, fortunatamente, creare disagi ai partecipanti. Gianluca Giancristofaro ha chiuso la sua gara in 5h 32', nonostante un problema al tendine d'achille, Greco ha tagliato il traguardo dopo 6h 1' di gara, superando il crampo che ne ha però compromesso la prestazione.

"È stato un bel fine settimana - commentano i due triatleti - in cui ci siamo ritrovati a gareggiare con tantissime persone. Vogliamo esprimere il nostor grazie alle nostre famiglie, ai nostri tecnici - in particolare Walter della piscina comunale di Vasto, ai fisioterapisti e a tutti gli amici che ci accompagnano negli allenamenti".

Entrambi hanno già lo sguardo rivolto al 2022. Nel mirino c'è l'Ironman 70.3 di Nizza a fine giugno.