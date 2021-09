Notaro sfida Menna: "Confronto pubblico". La risposta: "Sì, ma con tutti i candidati sindaci"

Alessandra Notaro sfida Francesco Menna a un dibattito pubblico. Menna risponde: sì, ma con tutti i candidati sindaci di Vasto.

L'ex giudice di pace vuole confrontarsi con il primo cittadino. Lo annuncia una nota della leader del raggruppamento composto da La Buona Stagione, Vasto in Azione, Per Vasto e Vasto 5.0: "In data 20 settembre la candidata sindaco Alessandra Notaro ha inviato, traite mail, il sindaco uscente Francesco Menna ad un incontro pubblico per sabato 25 settembre alle ore 18, dinanzi Palazzo d'Avalos, per discutere insieme sulla rispettiva idea di città e sulla Vasto che verrà. Nell'occasione entrambi saranno intervistati da un giornalista locale sull'argomento citato".

La risposta di Menna - "Apprendo dalla stampa e non tramite mail al mio indirizzo di essere stato invitato a partecipare ad un confronto pubblico", risponde Menna sul suo profilo Facebook. "Gentilissima Dottoressa Alessandra Notaro sono felicissimo di svolgere il confronto sull'idea di città. Mi preme sottolineare due aspetti. Il primo che il candidato Guido Giangiacomo alla stessa ora ha un comizio da giorni pubblicizzato e per questioni di opportunità e correttezza politica andrebbe individuata altra data. La seconda questione è che, sempre per motivi di correttezza ma anche di par condicio tra i candidati, sarebbe giusto e doveroso invitare tutti i colleghi aspiranti sindaci. Pertanto sono ben lieto di aiutarti ad individuare una data ed orario unitamente agli altri amici candidati sindaci per confrontarsi e dibattere sulle amministrative".

La controreplica di Notaro - "Carissimo dott. Francesco Menna la invito in primo luogo a tener d'occhio la sua email personale e troverà un messaggio datato 20 settembre 2021 ore 11.48, a mia firma ed inviata dall'indirizzo del mio ufficio elettorale, con la quale la invitavo al confronto di sabato", replica Alessandra Notaro.

"Al riguardo preciso che non mi sarei mai permessa di inviare la comunicazione ai suoi indirizzi istituzionali né di comunicarlo alla stampa senza aver prima proceduto ad invitarla personalmente.

Quanto alle sue considerazioni di opportunità, osservo in primo luogo che il prossimo sarà l'ultimo weekend di campagna elettorale e quindi ben possono aversi concomitanze di eventi elettorali, tra l'altro qualunque altra data renderebbe difficoltosa la partecipazione dei cittadini, anche in considerazione delle prossime festività patronali che impongono il massimo rispetto per il sentimento religioso della nostra comunità.

In secondo luogo osservo che di confronti con gli altri candidati ne abbiamo avuti e ne avremo - se non erro il prossimo è fissato per venerdì - ma negli ultimi 5 anni ha amministrato lei questa città e la mia candidatura è volta a creare un'alternativa alla sua amministrazione.

L'invito resta chiaramente valido e attendo la sua risposta".