Castaldi: "Caro Bonaccini, la nostra scelta è chiara: o si vince o si fa opposizione"

"Caro Bonaccini, la scelta del Movimento 5 Stelle, di ChiAmaVasto e di Vasto d'Amare qui, nella nostra cittadina, è molto chiara: o si vince o si fa opposizione! Punto". Lo scrive sul suo profilo Instagram Gianluca Castaldi, senatore del Movimento 5 Stelle, rispondendo alle dichiarazioni del presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che ieri a Vasto ha lanciato la campagna elettorale di Francesco Menna, sindaco uscente e ricandidato.

"Gli accordi - afferma Castaldi su Instagram - si fanno sulle tematiche e sulla modalità di gestione amministrativa. Se tratti il caso Pulchra come la destra se non peggio, se non fai pagare le tasse a tutti e lasci debiti milionari (44+16), se attingi a mutui elettorali lasciando 30 anni di debiti ai nostri figli, se fai liste mirate a far eleggere sempre i vecchi volponi, se prometti mai e monti a 1 mese dal voto... con NOI non c'entri nulla. Non vedo differenze di gestione tra i 15 anni di cdx e i successivi 15 di csx. Noi abbiamo dato un'alternativa per una SVOLTA reale: i cittadini sceglieranno questo sistema 30ennale o la correttezza, la coerenza, l'onestà, l'estrema competenza e la dedizione di Dina Nirvana Carinci-Candidata a Sindaco di Vasto e del suo gruppo che lavora insieme da anni".