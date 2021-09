Tir carico di pasta va a fuoco in A14: autostrada chiusa e SS16 in tilt

È un inizio di settimana nero per il traffico: un mezzo pesante è andato in fiamme tra i caselli di Vasto Sud e Vasto Nord. Il tir trasportava cartoni di pasta e intorno alla mezzanotte e mezza è andato a fuoco al km 446, in zona Montevecchio. Le operazioni di spegnimento, a causa della natura del carico, si sono rivelate particolarmente complesse, stanno proseguendo tutt'ora e hanno reso necessaria la chiusura del traffico in entrambe le direzioni.

Sul posto ci sono i vigili del fuoco di Vasto, la polizia stradale, il soccorso meccanico e il personale di Autostrade per l'Italia. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma le ripercussioni sul traffico sono pesanti: per chi viaggia verso Nord l'uscita obbligatoria è al casello di Vasto Sud e la Statale 16 si è velocemente congestionata nella fascia oraria dell'ingresso al lavoro e nelle scuole. Per un lungo tratto si viaggia a passo d'uomo. Le auto che devono procedere verso Pescara possono rientrare al casello di Vasto Nord. Percorso inverso per quelle dirette verso Bari (uscita a Vasto Nord e rientro a Vasto Sud).

In aggiornamento