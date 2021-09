Ai Campionati Italiani medaglia di bronzo per i giovani del tiro a segno

Medaglia di bronzo per la squadra abruzzese di carabina 10 metri 3 posizioni, categoria ragazzi, ai Campionati Italiani di tiro a segno che si sono svolti lo scorso fine settimana a Milano. La squadra formata dai vastesi Davide Di Nanno e Lorenzo D'Annibale e dalla pescarese Francesca Presutti. I tre portacolori del TSN Pescara si sono piazzati alle spalle del team di Treviso, che ha conquistato il titolo tricolore, e di Lecce.

Nelle gare al TSN Milano hanno ottenuto ottimi piazzamenti, con record personale in gara, Luciano Saturno, che ha chiuso al 6° posto nella pistola 10 m. categoria allievi, e Greta Chioditti, all'8° posto nella carabina 10 m. categoria ragazzi.

In gara, con buone prestazioni, anche Alessio Di Nanno nella pistola 10 metri categoria allievi e Giada Novelli nella pistola 10m. ragazzi.

Il tecnico Giulio Di Tullio, il presidente dell’Air Shooting Club, Vasto Maria Rosaria Iacovitti, e il Presidente del TSN di Pescara Ernesto Starinieri hanno espresso la soddisfazione per i risultati ottenuti a Milano congratulandosi con i giovani atleti per i risultati ottenuti durante la stagione agonistica 2021. "Un ringraziamento anche ai genitori dei ragazzi, sempre disponibili, e alla sezione di tiro a segno di Pescara dove i ragazzi vastesi sono tesserati in attesa della prossima apertura del TSN Vasto".