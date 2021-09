A San Salvo il primo Word Cleanup Day

Buona adesione al primo Word Cleanup Day patrocinato dall’amministrazione comunale e promossa dalla Decathlon Italia di San Salvo. Sabato scorso numerosi volontari, armati di guanti e contenitori, hanno provveduto a raccogliere e differenziare i rifiuti recuperati sul lungomare di San Salvo.

"Come sindaco di questa città – conclude Tiziana Magnacca – plaudo all’impegno dei cittadini che in maniera volontaria e singola hanno raccolto l’invito dell’assessorato all’Ambiente a dimostrazione della elevata sensibilità sulle tematiche dell’ambiente".

"È stata una bellissima giornata, accompagnata dal bel tempo, che ci ha consentito – commenta l’assessore Tony Faga – di fare un piccolo gesto per contribuire a mantenere puliti gli spazi giornalmente utilizzati. Ringrazio tutti i partecipanti e mi auguro che questo possa diventare un appuntamento, anche frequente, per vivere e mantenere pulito il nostro lungomare".

I rifiuti raccolti sono stati smaltiti dalla Sapi con il coordinamento di Dino Di Fabio dell'ufficio Ambiente.