Vastophil, un francobollo e un annullo dedicati a Remo Gaspari nel centenario della sua nascita

Si chiude oggi, domenica 19 settembre, l'edizione 2021 di Vastophil, quest'anno dedicata ai 700 anni dalla morte di Dante Alighieri e al centenario della nascita di Remo Gaspari. Sette annulli e un francobollo commemorativo dedicato al politico vastese, per l'edizione numero 38 della mostra filatelico numismatica in scena a Vasto, nella cornice di Palazzo d'Avalos.

Edizione con meno pubblico, in ottemperanza alla normativa anti-Covid, ma con alcune giornate "extra" rispetto al programma abituale. "Normalmente Vastophil si svolge nell'arco del fine settimana, dal venerdì alla domenica mattina – spiega il presidente Giuseppe Galasso -. Quest'anno si sarebbe dovuta svolgere dal 17 al 19 di settembre, ma abbiamo saputo che il 14 ci sarebbe stata un'emissione per ricordare il settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri. Da qui la decisione di 'allungare' di tre giorni, anticipando l'inizio della manifestazione al 14 settembre, e di realizzare tre annulli dedicati a Inferno, Purgatorio e Paradiso, proprio per celebrare Dante. Altri due annulli sono stati realizzati il 17 settembre: uno per ricordare la nostra collaborazione con il liceo artistico Sant'Orsola di Roma, mentre un altro è stato dedicato allo sport in occasione della conclusione delle Olimpiadi celebrata con un annullo dedicato al medagliere italiano che riporta le medaglie vinte dall'Italia durante i giochi olimpici di Tokyo 2021".

Nella giornata di ieri, sabato 18, gli ultimi due annulli, "uno dedicato al convegno con l'Ordine dei Giornalisti sempre a 'tema' Dante, e il secondo, presentato nel pomeriggio, dedicato al centenario della nascita di Remo Gaspari per il quale, il 7 luglio, è stato emesso un francobollo commemorativo. Questa celebrazione del nostro concittadino è una cosa veramente straordinaria, perché per la prima volta in Italia viene emesso un francobollo per commemorare un personaggio che non è stato un presidente della Repubblica, ma 'soltanto' un ministro. Questo riconoscimento è arrivato proprio perché Gaspari ha ricoperto per molto tempo la carica di ministro della Poste nel corso della sua carriera politica e, tramite il ministero, siamo riusciti a far riconoscere la sua dedizione per la filatelia e siamo stati accontentati con la realizzazione di questo francobollo. Avere ottenuto questa emissione commemorativa per Gaspari è un orgoglio in più per Vasto e per il circolo Vastophil".

Un'emissione dal valore speciale proprio perché la manifestazione è nata nel 1983 grazie all'allora ministro Remo Gaspari che "quell'anno – afferma Galasso - fece emettere un francobollo che commemorava Gabriele Rossetti. Fu quell'occasione a dar vita al Circolo e a Vastophil. Questa 38ª edizione si è svolta in maniera ridotta, ma siamo sicuramente soddisfatti, perché la nostra è stata una delle poche manifestazioni in Italia ad essere stata realizzata in presenza. Nel 2023 speriamo di riuscire a celebrare il 40° anniversario in grande stile".

Oltre all'esposizione di francobolli e monete e alla "mostra" che ripercorre la storia di Remo Gaspari, nel cortile D'Avalos anche le riproduzioni d'arte realizzate da Filippo Stivaletta per celebrare il Sommo Poeta, un'esposizione di lavori di Dante Gabriele Rossetti dedicati a Dante Alighieri, i 60 quadri realizzati dai ragazzi dei licei artistici di Vasto e Roma per le celebrazioni Dantesche e la mostra dei disegni di Nazario Bizzarri.