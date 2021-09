Tutto pronto per il rave party sulle rive del Trigno, i carabinieri fanno sgomberare l’area

Avevano già piazzato casse e generatori elettrici, ma i carabinieri della stazione di Fresagrandinaria li hanno convinti a desistere.

È successo stamattina nella zona a ridosso dell'area artigianale di Tufillo, già teatro in passato di simili eventi abusivi.

Come conferma il comandante del Nor dei carabinieri di Vasto, Vincenzo Renzi, era tutto pronto per il rave, in circa 50 giovani provenienti soprattutto dal Molise avevano piazzato anche le tende. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Fresagrandinaria che, dopo un dialogo con gli organizzatori, hanno fatto sgomberare l'area. Il tutto, fortunatamente, è avvenuto senza particolari momenti di tensione. Al momento non ci sono denunciati.

Come detto, l'area ha già conosciuto eventi simili, come nel 2017, quando furono centinaia da tutta Europa i giovani accorsi sulle rive del Trigno [LEGGI].