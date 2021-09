Filo Comune si presenta: "Un ostello gestito da giovani e una città senza barriere architettoniche"

Filo Comune ci riprova. "Alle elezioni puntiamo a essere tra le prime tre liste del centrosinistra", dice Marco Marchesani, consigliere comunale e coordinatore della lista civica che conferma il suo sostegno al sindaco uscente e ricandidato, Francesco Menna.

"Nel 2016 questa lista è riuscita a far eleggere tre consiglieri comunali. Come capogruppo, sono rimasto per cinque anni in Filo Comune, che anche in questo 2021 ha mantenuto gran parte dei candidati, cui si sono aggiunti volti nuovi. Inoltre, il progetto è stato sposato da candidati che nel 2016 erano in altre liste. Con noi ci sono molti giovani e persone impegnate nel sociale e nel volontariato".

Manca Carlo Della Penna: l'assessore al Turismo rimane nel centrosinistra, ma ha aderito a un'altra civica, Città virtuosa. "Con Carlo - precisa Marchesani - non ci sono problemi. Si tratta di una sua scelta personale, che rispettiamo. Filo Comune in questi cinque anni ha gestito le deleghe al turismo, allo sport e agli eventi. Il settore turistico in città ha fatto registrare numeri positivi: più strutture ricettive, più ristoranti, ma tassa di soggiorno invariata".

I punti programmatici riguardano "l'abbattimento delle barriere architettoniche per conquistare anche la Bandiera lilla e fare un turismo dell'inclusione. A proposito di turismo, sto già portando avanti il progetto che ci porterà a emanare un bando per la gestione di un ostello della gioventù all'interno di un immobile comunale. Sarà un bando riservato ai giovani. Continueremo anche a perseguire il progetto, già avviato, di costituire una società in house per la gestione di servizi ed entrate finanziarie del Comune di Vasto".

La lista - Ecco i candidati di Filo Comune: Marco Marchesani, Riccardo Alinovi, Spinarosa Baiocchi, Marisa Concetta Berarducci, Roberta Bevilacqua, Giovanni Bozzino, Donato Cappello, Monica Carriero, Nice Casciato, Giuseppe Ciccotosto, Cinzia De Libertis, Mariaelena Della Penna, Carlotta Di Casoli, Sara Fabiano, Leonardo Falco, Sara Ferretti, Leonardo Giuliani, Abdelhamid Hafdi detto Hamid, Giuseppe Marisi, Serena Moggia, Massimiliano Montemurro, Antonio Passeretto, Luisiana Ruscitto, Nadia Saraga.