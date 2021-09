Embolia durante la pesca subacquea, sessantenne ricoverato a Termoli

Si è sentito male, colto da un'embolia durante una battuta di pesca subacquea al confine tra l'Abruzzo e il Molise. Per questo stamattina un sessantenne di Torino in vacanza a San Salvo è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale di Termoli.

E' accaduto attorno alle 4 del mattino nel braccio di mare tra San Salvo e Montenero Marina, dove l'uomo si era immerso per andare a pesca. All'improvviso, l'uomo è stato colto da un malore. Per fortuna, non era solo: da quelle parti si trovava anche un altro pescatore che, compresa la gravità della situazione, lo ha soccorso e ha lanciato l'allarme.

Trattandosi di una zona difficile da raggiungere, sono intervenuti i vigili del fuoco che, con medico e infermiere, hanno soccorso il sub e lo hanno portato fino all'ambulanza. Sul posto anche i soccorritori della Misericordia di Termoli i carabinieri. Il paziente è stato adagiato nell'ambulanza e trasportato all'ospedale San Timoteo di Termoli, dove i medici gli stanno somministrando l'ossigenoterapia necessaria a curare l'embolia.