Controllare i pali della luce, altra segnalazione: "Pericolo in via Buonanotte"

Nuove segnalazioni di pali pericolanti a Vasto.

Un lettore di Zonalocale, Cesare Marino, invita a guardare "in quali condizioni è ridotto questo palo della luce in via Buonanotte", quello che si vede nella foto che pubblichiamo.

Il residente della zona, che si trova nella parte meridionale del territorio di Vasto, vicino al confine con San Salvo, racconta di aver "più volte segnalato, ma l'Enel ha provveduto al relativo sopralluogo limitandosi alle semplici foto".

Proprio oggi l'associazione Vasto libera chiede all'amministrazione comunale di verificare la sicurezza dei pali della luce [LEGGI].