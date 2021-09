A Pollutri firmata l’ordinanza per il piano di controllo e caccia di selezione dei cinghiali

Anche a Pollutri l'amministrazione comunale cerca di difendersi dal proliferare di cinghiali che continuano a creare disagi nel centro abitato e nelle zone limitrofe. Ieri il sindaco Nicola Mario Di Carlo ha firmato un’ordinanza con la quale "autorizza la Polizia Provinciale, allo scopo di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica nonché per la sicurezza della circolazione stradale, l’attivazione del piano di controllo e caccia di selezione al cinghiale fino al 31 dicembre 2021 in via Colleromano, via del Santo Rosario, contrada Tre Croci, contrada Gavone, via Ranciara, via Sant'Antonio e via Coste".

La scelta dell'amministrazione si è resa necessaria poichè "sono stati avvistati con sempre maggiore frequenza cinghiali selvatici, allo stato brado e in branchi, non solo nelle aree rurali ma anche nelle vie periferiche adiacenti il centro abitato provocando danni a cose e a fondi agricoli", spiega il primo cittadino. "Questo ci ha spinto ad attivarci dopo aver ricevuto il parere favorevole dell’ISPRA ed esserci rapportati con la Regione, la Prefettura e l’Ambito Territoriale di caccia del Vastese".

Il sindaco Di Carlo specifica che le operazioni di cattura e abbattimento dovranno essere effettuate nel rispetto di tutte le norme sulla sicurezza pubblica ed interrotte immediatamente in caso di avverse condizioni climatiche o di situazioni particolari che possano mettere a rischio la sicurezza degli operatori o di terze persone.