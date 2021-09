Vasto, in sei per la poltrona più importante: i candidati sindaci si confrontano

Tutti presenti i candidati alla carica di sindaco di Vasto. In questa nuova puntata di Timeout si confrontano Dina Carinci (Movimento 5 Stelle, ChiAmaVasto, Vasto d'amare), Anna Rita Carugno (Ora rispetto per tutti gli animali), Guido Giangiacomo (Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Movimento Vasto, Vasto futuro), Francesco Menna (Partito democratico, Avanti Vasto, Città virtuosa, Filo Comune, Futuro e sviluppo per Vasto, Moderati per Vasto, Sinistra per Vasto), Alessandra Notaro (La Buona Stagione, Vasto in Azione, Per Vasto, Vasto 5.0) e Angela Pennetta (L'Arcobaleno, L'Orizzonte è Vasto).