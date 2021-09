Il centrosinistra sansalvese ancora diviso: si candida a sindaco anche Giovanni Mariotti

Il centrosinistra ancora diviso in vista delle elezioni amministrative di San Salvo in programma l'anno prossimo e a certificarlo, in una sorta di gioco di parole, è proprio il gruppo che nel nome si prefigge il contrario: "Movimento per l'unità del centrosinistra".

È stata infatti annunciata oggi la candidatura a primo cittadino del dottor Giovanni Mariotti, attuale consigliere di opposizione tra le fila del Partito Democratico. Proprio il Pd, però, ha presentato nel luglio scorso il candidato sindaco Fabio Travaglini sostenuto anche da Articolo Uno, Sinistra Italiana, Italia Viva e Più San Salvo [LEGGI].

Il Movimento per l'unità del centrosinistra è stato costituito a fine agosto da Cambiamo San Salvo, San Salvo Democratica, Forti e gentili – vicini all'ex sindaco Gabriele Marchese – e dall'area dei socialisti di Avanti San Salvo, vicina all'ex assessore Osvaldo Menna, e ha chiesto le primarie con la coalizione che sostiene Travaglini.

La presentazione ufficiale di Mariotti si terrà sabato 25 settembre in piazza Papa Giovanni XXIII alle ore 18.